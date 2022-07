SC Paderborn: Es beginnt langsam zu kribbeln

Paderborn

Am Montag und Dienstag war Training, am Mittwoch gibt es noch mal einen freien Tag zum Abschalten. „Das ist wichtig“, sagt Trainer Lukas Kwasniok. Spätestens ab Donnerstag gehen die Gedanken dann zu 100 Prozent auf den Zweitliga-Saisonstart, zu dem der SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr, Home-Deluxe-Arena) den Karlsruher SC empfängt.

Von Peter Klute