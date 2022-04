Von den Fans selten gemocht, aber für die Mannschaft dann und wann wertvoll. Vor allem in den letzten Wochen vor seinem Abschied. Noch drei Spiele, dann ist Thalhammer in Paderborn Geschichte. Bevor er mit dem SCP zum letzten Heimspiel der Saison den SV Sandhausen empfängt und am letzten Spieltag beim SV Darmstadt 98 antritt, steht an diesem Wochenende die Reise an die Ostsee an. Am Samstag gastieren die Ostwestfalen beim FC Hansa Rostock (13.30 Uhr, Sky).

