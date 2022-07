Starker SCP: Für einige läuft es schon fast zu gut

„Wir orientieren uns weniger am Ergebnis als am Auftritt. Damit sind wir zufrieden, aber wissen das einzuordnen. Es gibt noch Reserven und was der Sieg wert ist, wissen wir, wenn wir nächste Woche gegen Karlsruhe in die Saison starten“, sagte der Geschäftsführer Sport des Zweitligisten am Freitag und legte am Samstag nach: „Das kann trügerisch sein, wir lassen uns nicht ins Bockshorn jagen und müssen die Spannung aufrecht erhalten.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar