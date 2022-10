Für Kwasniok ist es ein besonderer Punkt

Dass die Serie irgendwann reißen würde, war klar. Die sehr diszipliniert verteidigende Braunschweiger Eintracht war dafür auch eine gute Adresse. Am Ende kam das 0:0 und damit Paderborns erstes Pflichtspiel in dieser Saison ohne eigenes Tor doch überraschend.

Denn gerade diese Partie hatte extrem turbulent begonnen. Bereits nach vier Minuten leitete der sonst so zuverlässige Marcel Hoffmeier Braunschweigs Dreifach-Chance ein. Erst scheiterte Keita Endo an Torhüter Jannik Huth, den Abpraller setzte Anton Donkor an den Pfosten und schließlich schoss Fabio Kaufmann den Ball übers Tor. Zwei Minuten später hatte Robert Leipertz (Bericht auf dieser Seite) für den Tabellenzweiten die Führung auf dem Fuß. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok kommentierte die Szenen später so: „Erst haben wir Dusel, dann vergeben wir eine hundertprozentige Chance.“