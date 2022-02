Paderborn

Was für ein Zweitliga-Krimi am Freitagabend: Ein ganz schwacher SC Paderborn 07 führte gegen den FC Erzgebirge Aue zur Pause sehr schmeichelhaft mit 1:0, lag dann schon eigentlich geschlagen mit 1:3 zurück und kam doch noch zum 3:3-Ausgleich. Fußball verrückt in Ostwestfalen.

Von Matthias Reichstein