Fußballer Uwe Hünemeier trifft Baseball-Star Max Kepler

Der Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 bereitet sich in den USA auf die kommende Saison vor. Ein schönes Rahmenprogramm hat sich der SCP abseits des Rasens zusammengestellt.

Der SC Paderborn 07 in den USA: Geburtstag, Schulbesuch und Baseball

Eine Geburtstagstorte, vollgesteckt mit brennenden Kerzen, überreichte SCP-Manager Fabian Wohlgemuth in der Nacht zum Sonntag dem Paderborner Cheftrainer: Lukas Kwasniok wurde am 12. Juni 41 Jahre alt und stieß darauf mit dem gesamten Team an. Seine Mannschaft verpasste allerdings wenige Stunden zuvor das passende sportliche Geschenk und verlor beim Major-League-Soccer-Club Minnesota United mit 3:4.