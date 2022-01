Gegen Nürnberg ist der SC Paderborn 07 noch sieglos

Es gibt Gegner, die liegen einem, und es gibt solche, gegen die es einfach nichts zu holen gibt. Aus Sicht des SC Paderborn 07 fällt der 1. FC Nürnberg eindeutig in die zweite Kategorie.

Im Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg sorgte Sven Michel in der 85. Minute für den 2:2-Endstand.

Sechsmal (inklusive DFB-Pokal) trafen die beiden Teams bisher aufein­ander, das 2:2 am zweiten Zweitliga-Spieltag der laufenden Saison war der erste Paderborner Punktgewinn. Die Voraussetzungen vor dem Rückspiel am Samstag (13.30 Uhr) könnten also deutlich besser sein.