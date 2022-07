SCP: große Vorfreude, aber auch Fragen

Für die Paderborner ist der Saisonstart am Sonntag gegen den Karlsruher SC ein besonderer Moment

Paderborn.

Wie wurde das Trainingslager in den USA verarbeitet? Wie passt das neue Trainerteam zusammen? Wie schlagen sich die Neuzugänge? Ist die Liga wirklich so ausgeglichen? Fabian Wohlgemuth geht es vor dem Auftakt am Sonntag gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr) nicht anders als allen anderen. Der Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07 freut sich auf die neue Zweitliga-Saison, stellt sich aber auch Fragen

Von Peter Klute