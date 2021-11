HFC-Duo im Visier?

SC Paderborn 07 soll an Halles Eberwein und Kastenhofer interessiert sein

Halles Michael Eberwein durfte in dieser Saison bereits neunmal jubelnd abdrehen und führt damit die Torjägerliste der 3. Liga an.

Eberwein, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, führt die Torjägerliste der 3. Liga nach 13 Spieltagen mit neun Treffern an. Der 25-Jährige wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und landete nach Zwischenstationen bei Borussia Dortmund II und dem SC Fortuna Köln vor zwei Jahren bei Holstein Kiel – auf Intention des damaligen Kieler und heutigen Paderborner Sportchefs Fabian Wohlgemuth, der den Neuzugang wie folgt willkommen hieß: "Michael Eberwein ist ein laufstarker, körperlich robuster Spieler, der eine hohe Spielintelligenz mitbringt und auf allen Mittelfeldpositionen eingesetzt werden kann.“ Auch verletzungsbedingt kam Eberwein im hohen Norden dann aber nicht so zum Zug wie erhofft, zog nach einer Saison und zwei kurzen Zweitligaeinsätzen weiter nach Halle, wo er es nun wieder weit oben auf Wohlgemuths Wunschliste geschafft haben soll