Hünemeier bleibt bis 2023

In der laufenden Zweitliga-Saison hat der Innenverteidiger alle Spiele von Anfang bestritten und dabei überdurchschnittliche Leistungen gezeigt. Hünemeier kam im Sommer 2013 vom FC Energie Cottbus an die Pader und entwickelte sich in seinen ersten beiden Jahren im SCP-Trikot bereits zu einem Fanliebling. Nach drei Spielzeiten bei Brighton & Hove Albion in England kehrte der heute 35-Jährige nach Paderborn zurück. Bislang bestritt der Routinier und Vorzeige-Profi bereits 161 Pflichtspiele für den SCP, weitere Einsätze sollen in den Jahren 2022 und 2023 dazukommen.

„Uwe ist sportlich und menschlich ein Vorbild in unserem Kader. Er zeigt in jedem Training und in jedem Spiel eine außergewöhnlich hohe Leistungsbereitschaft und ist darüber hinaus absolut verlässlich. Mit diesen Tugenden hat er sich zu einer Identifikationsfigur für den Paderborner Fußball entwickelt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth zur Vertragsverlängerung.