Hünemeier gibt Entwarnung: Paderborns Abwehr-Routinier kommt mit Prellung davon

Regensburg/Paderborn

Es kommt immer auf die Sichtweise an. Hatte sich Lukas Kwasniok nach dem 1:1 gegen ein aufgrund von Corona personell arg gebeuteltes Fortuna Düsseldorf noch vehement vor seine Mannschaft gestellt, kamen die Seinen nach der 0:1-Niederlage am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg in der Analyse des Trainers nicht so gut weg.

Von Peter Klute