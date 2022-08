Huschen im Aufsichtsrat

Der als einziger Kandidat angetretene 63 Jahre alte Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund wurde am Mittwoch bei der DFL-Generalversammlung in Dortmund mit 35 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. „Die Deutsche Fußball Liga hat heute gezeigt, dass von ihr eine große Geschlossenheit ausgeht“, sagte Watzke zum Abschluss des drei Stunden andauernden öffentlichen Teils der Generalversammlung an historischem Ort. Im Dortmunder Goldsaal war vor 60 Jahren die Bundesliga gegründet worden.

