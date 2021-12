Impfen in der SCP-Kabine

Zweitligist SC Paderborn 07 bietet am Sonntag eine besondere Impfaktion an

Paderborn

Wo sich am Samstag noch die Zweitligaprofis des SC Paderborn 07 und des 1. FC Heidenheim aufhalten, wird am Sonntag, 19. Dezember, acht Stunden lang geimpft. Von 10 Uhr bis 18 Uhr können sich alle Interessenten unter dem Motto "1907 Kabinen-Impfungen" in der Heim- und der Gastkabine impfen lassen.