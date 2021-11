In dieser Woche beginnt die Sondierung

Trainer Lukas Kwasniok kündigte am Samstag an, die kommenden pflichtspielfreien Tage auch für eine erste personelle Analyse nutzen zu wollen: „Bei uns laufen sehr viele Verträge aus, wir werden uns deshalb jetzt zeitnah zusammensetzen und besprechen, was wir bis zum Winter personell machen und dabei auch schon mal in den Sommer blicken. Das war für mich persönlich bislang noch kein Thema, aber damit werden wir uns nun beschäftigen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar