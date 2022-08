Iredale verlässt Paderborn

Die Schweiz war ein Thema, am Ende zog es den Australier John Iredale doch zurück zum SV Wehen Wiesbaden.

John Iredale unterschrieb am Dienstag bei dem Fußball-Drittligisten, an den er in der vergangenen Spielzeit bereits ausgeliehen war.

Der SCP kassierte für den Stürmer noch eine Ablösesumme, Details nannte der Klub nicht. Auch über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Ostwestfalen neben einer Aufstiegsprämie auch eine Beteiligung vertraglich vereinbart haben, sollte der 23-Jährige im kommenden Jahr weiterverkauft werden.

„John ist mit dem Wunsch nach einem Vereinswechsel auf uns zugekommen, um seine Chancen auf mehr Spielzeiten zu erhöhen“, kommentierte SCP-Manager Fabian Wohlgemuth des Transfer.