Erst gerettet, dann getroffen

Paderborn

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok kürte am Freitagabend kurzerhand einen Innenverteidiger zum „Man of the Match“. Das sagte schon etwas über den 1:0-Erfolg des SC Paderborn 07 gegen den 1. FC Kaiserslautern aus: Jannis Heuer rettete erst in höchster Not und trat in der Schlussphase den entscheidenden Freistoß – Tor verhindert, Tor geschossen – viel mehr geht nicht.