Jetzt funktioniert auch noch die Defensive

SC Paderborn 07 besiegt den SSV Jahn Regensburg mit 3:0 und spielt schon zum vierten Mal in dieser Saison zu null

Paderborn

Der Höhenflug des SC Paderborn 07 nimmt kein Ende. Auch nach dem achten Spieltag führt der SCP die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga dank des saisonübergreifend siebten Heimsieges in Folge an. Die Mannschaft von Lukas Kwasniok besiegte den SSV Jahn Regensburg mit 3:0 (1:0), verteidigte den Thron und stürzte den Gegner, der nun schon seit sechs Spielen ohne Tor und ohne Dreier ist, noch weiter in die Krise.

Von Peter Klute