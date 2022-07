„Justus hat sich in der vergangenen Spielzeit gut entwickelt und avancierte zu einem Leistungsträger in unserem U21-Team. In Wuppertal hat er jetzt die Chance, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Wir werden seine Leistungen aufmerksam verfolgen“, erläutert Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.