Justvan und Schuster bis 2025 beim SC Paderborn 07

Julian Justvan kam im September 2020 vom Bundesligisten VfL Wolfsburg, für den er 81 Spiele in der Regionalliga Nord absolvierte, an die Pader. Nach einiger Anlaufzeit hat sich der 23-Jährige in der aktuellen Saison zum Taktgeber im Mittelfeld entwickelt. In den bislang 16 Meisterschaftsspielen erzielte er ein Tor beim 4:2-Sieg in Karlsruhe und bereitete drei weitere Treffer vor.

Marco Schuster wechselte im Juli 2021 als Vize-Kapitän des Drittligisten Waldhof Mannheim nach Paderborn. Schnell übernahm der stellvertretende Mannschaftskapitän Verantwortung auf und neben dem Platz. Der 26-Jährige stand in allen bisherigen Ligaspielen von Anfang an auf dem Platz und lief bereits insgesamt mehr als 190 Kilometer. Damit hat er in der aktuellen Zweitliga-Saison die größte Strecke aller Spieler zurückgelegt.

Auch Marco Schuster hat einen bis 2025 gültigen Vertrag unterschrieben. Foto: Wilfried Hiegemann

"Beide Spieler sind ganz wichtige Bausteine in unserem Kader. Julian ist ein absoluter Stammspieler geworden und gibt auf dem Platz die Richtung mit vor. Marco hat in unserer Defensive bereits alle Positionen eingenommen und trägt viel zur Stabilität in unserem Spiel bei. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit", sagt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.