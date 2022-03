Wenn das mal keine gute Nachricht ist: Der SC Paderborn 07 tritt in den nächsten beiden Partien in der Fremde an. Warum das positiv ist? Ganz einfach. Der SCP ist die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, sammelte abseits der heimischen Benteler-Arena 25 seiner 37 Punkte.

Das kann aus Sicht der Ostwestfalen am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg und nach der Länderspielpause, in der der SCP ein Testspiel gegen Drittligist TSV Havelse bestreiten wird, am 2. April beim Hamburger SV (Anstoß jeweils 13.30 Uhr) gerne so weitergehen.