Karlsruhes Robin Bormuth verstärkt den SC Paderborn 07

Der 26-jährige Innenverteidiger war in der Jugend für den SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf aktiv. Bei der Fortuna schaffte er den Sprung zum Profi und war dort auch in der Bundesliga am Ball. Im Sommer 2020 wechselte Bormuth nach Karlsruhe, wo sich der 1,90-Meter-Mann ebenfalls zum Stammspieler entwickelte. Er bringt die Erfahrung von 13 Bundesliga- und 76 Zweitliga-Spielen mit an die Pader.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Robin für Paderborn entschieden hat. Er ist als robuster Verteidiger mit einem sehr guten Kopfballspiel bekannt, so dass er ein wichtiger Faktor in unserem Kader für die nächste Saison werden kann", sagt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.