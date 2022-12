Keeper Pelle Boevink steht jetzt im Kader des SC Paderborn 07

„Wir beobachten die Entwicklung von Pelle schon seit längerem genau und halten den Zeitpunkt für sehr gut geeignet, um jetzt den endgültigen Wechsel zu vollziehen. Neben seiner Physis bringt Pelle sehr gute fußballerische Voraussetzungen mit und wir sehen in ihm einen Torhüter mit enormem Entwicklungspotenzial. Pelle kann sich nun in Paderborn akklimatisieren und an das Niveau der 2. Bundesliga gewöhnen“, wird Robin Trost, der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Der 1,90 Meter große Torhüter aus den Niederlanden, ausgebildet bei Twente Enschede und dem FC Groningen, besitzt beim SCP einen bis 2025 gültigen Vertrag. Im bisherigen Saisonverlauf stand Boevink zehnmal im Tor des Drittligisten, mit dem er in der Saison 2021/2022 den Meistertitel in der Regionalliga Nord gefeiert hat.

Überraschend kommt diese Nachricht nicht, hatte Paderborns damaliger Manager Fabian Wohlgemuth doch schon Ende November angekündigt, dass Boevink beim SCP in die Vorbereitung auf den Saisonrest starten werde. Zudem stehen die Zeichen bei Paderborns ehemaliger Nummer eins Leopold Zingerle auf Trennung.