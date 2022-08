Keine einfache Zeit für Dennis Srbeny

Dennis Srbenys Rolle änderte sich, als vor etwas mehr als einem Jahr Lukas Kwasniok beim SC Paderborn 07 das Amt des Cheftrainers übernahm. Steffen Baumgarts Nachfolger sah den gebürtigen Berliner nie in der Rolle eines Stoßstürmers, der in vorderster Linie angreift.

Er beorderte den 28-Jährigen mehr in die zweite Reihe. Gerne als Achter, als Balleroberer und Ballverteiler. In dieser Saison verlor Srbeny seinen Stammplatz und ist nun so eine Art „erster Einwechselspieler“. Keine einfache Zeit für jemanden, der noch in der Saison 2020/2021 immer spielte und mit 16 Zweitligatreffern die Torgarantie war.