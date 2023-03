Auf mehr als 422 Seiten regelt die Lizenzierungsordnung der DFL in erster Linie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zu den genauen Zahlen wollte sich Huschen am Mittwoch nicht äußern, allerdings wurde bei der vergangenen Mitgliederversammlung Ende Januar deutlich, in welche Richtung sich der SCP bewegt. Der Gesamtumsatz der Kapitalgesellschaft auf Aktien (KGaA, eine hundertprozentige Tochter des Vereins) stieg in der Saison 2021/2022 um 17,9 Prozent auf 29,7 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) verbesserte sich der Klub um 16,6 Prozent auf 1,4 Millionen Euro.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert