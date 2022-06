Paderborns Neuzugang Klaas droht lange Pause

Neuzugang Sebastian Klaas musste am Samstag im Spiel gegen den OWL-Nachbarn stark humpelnd den Platz verlassen. Am Sonntag konnte sich Klaas nur an Krücken fortbewegen. Das Wort „Kreuzbandriss“ sprach zwar niemand aus, Trainer Lukas Kwasniok wurde aber dennoch sehr deutlich: „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“

