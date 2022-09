Kwasniok bleibt SCP-Trainer

Das ging jetzt doch schneller als erwartet, denn noch am Dienstag hatte der SCP-Coach auf eine Frage zum Thema Vertragsverlängerung folgendermaßen geantwortet: „Ich habe zu diesem Thema während der Vorbereitung gesagt, dass wir erstmal in die Saison starten sollten. Das ist uns sehr gut gelungen und jetzt können wir im November oder Dezember in konkrete Gespräche einsteigen. Ich mache mir da gar keinen Stress.“

In der Saison 2021/2022 hatte Kwasniok die Mannschaft übernommen und im ersten Jahr seiner Tätigkeit auf einen sehr guten siebten Tabellenplatz geführt. Aktuell nimmt das Team den zweiten Tabellenplatz ein und hat die Erwartungen an den ersten neun Spieltagen auch in spielerischer Hinsicht mehr als erfüllt. Bemerkenswert sind unter anderem die Heimstärke mit fünf Siegen aus fünf Begegnungen und die beste Torbilanz mit 25:10-Treffern in der 2. Bundesliga.

„Wir sind mit der sportlichen Entwicklung unserer Zweitliga-Mannschaft sehr zufrieden. Verein und Chef-Trainer passen sehr gut zusammen, was die jüngsten Ergebnisse eindrucksvoll zeigen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass wir uns mit Lukas Kwasniok zum jetzigen Zeitpunkt auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten“, kommentiert Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth die Vertragsverlängerung.

„Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt in Paderborn. Die sehr gute Stimmung im Verein und im Umfeld sowie die vor dieser Saison noch einmal verfeinerte Zusammenstellung der Mannschaft tragen zu den erfreulichen sportlichen Ergebnissen bei. Gern möchte ich meinen Weg in Paderborn fortsetzen und das Team kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Chef-Trainer Lukas Kwasniok.