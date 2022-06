Kwasniok spricht von der Meisterschaft . . .

Spaß an der TaktiktafelDie zehn Neuzugänge des SCP (obere Reihe von links) Adrian Gryszkiewicz, Robin Bormuth, Kai Klefisch, Tobias Müller, Robert Leipertz und Richmond Tachie sowie (untere Reihe von links) Sebastian Klaas, Raphael Obermair, Sirlord Conteh und Marcel Hoffmeier.Es wurde nicht nur gelaufen: Kapitän Ron Schallenberg am BallInteressierte Trainingsgäste waren am Pfingstmontag (von links) SCP-Präsident Thomas Sagel, Aufsichtsrat und Wirtschaftsrat Tomas Pfänder und Manager Fabian Wohlgemuth.André Filipovic und Nils Vogt gehören nun auch zum Trainerstab.

