Kwasniok wehrt sich

Die Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (13.30, Sky) gegen den 1. FC Heidenheim war schon fast beendet, da stellte das WESTFALEN-BLATT noch diese Frage: „Vier sieglose Spiele in Folge – wie sehr nagt die Serie am Trainer?“ Der 40-jährige reagierte darauf zunächst mit Lob für die Mannschaft, sprach von einer „wahnsinnigen Vorrunde“ und fügte dann hinzu: „Wir dürfen bei dieser Serie eins nicht vergessen: Vor der Niederlage gegen Darmstadt haben wir fünf Spiele am Stück nicht verloren. Da hat man mir nichts angemerkt. Nach einer Niederlage gegen Darmstadt merkt man mir hoffentlich auch nichts an.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar