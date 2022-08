Kwasnioks knallharte Kritik

Hamburg

Kindlich. Inkonsequent. Mutlos. Keine Struktur. Keine Spielkontrolle. Wer Lukas Kwasniok am Samstag nach dem 2:2 (1:0) beim FC St. Pauli zuhörte, der hätte an alles gedacht, aber nicht an ein Remis des SC Paderborn 07 in Hamburg.

Von Matthias Reichstein