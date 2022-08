Leihe mit Kaufoption

An diesem Donnerstag, 18 Uhr, schließt das Transferfenster und der SC Paderborn 07 ist am Mittwoch noch einmal tätig geworden. Am Mittag bestätigte der Zweitliga-Tabellenführer die Verpflichtung von Maximilian Rohr, der vom Hamburger SV kommt. Das WESTFALEN-BLATT hatte bereits darüber berichtet.

Der 27-jährige Defensiv-Allrounder wechselt im Zuge einer Leihe für die Saison 2022/2023 vom Ligakonkurrenten Hamburger SV (Vertrag bis 2024) an die Pader. Der SCP hat mit dem HSV eine Kaufoption vereinbart.

MEHR ZUM THEMA Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn 07 leiht Maximilian Rohr vom Hamburger SV aus Paderborn verstärkt den Kader

Defensiv-Allrounder

Über den SSV Reutlingen, SGV Freiberg und Carl Zeiss Jena, wo er bereits mit Paderborns Cheftrainer Lukas Kwasniok zusammengearbeitet hat, kam Rohr im September 2020 zum Hamburger SV. Der 1,93 Meter große Defensivspieler bringt die Erfahrung von 14 Zweitliga-Spielen und 25 Drittliga-Einsätzen mit nach Paderborn. In der laufenden Spielzeit stand Rohr in den ersten fünf Meisterschaftsspielen auf dem Platz, davon dreimal in der Startelf. Beim jüngsten 2:0-Sieg am vergangenen Samstag beim 1. FC Nürnberg gehörte er zum Kader, blieb aber ohne Einsatz.

„Maximilian ist ein vielseitiger Spieler, der unter anderem als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann. Damit haben wir eine wertvolle Verstärkung für unsere Defensive gefunden“, sagt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth und erklärt die Kaderplanung für abgeschlossen: „Das war's. Ich gehe fest davon aus, dass in den letzten Stunden nichts mehr passiert.“