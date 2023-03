Paderborner Torjägern droht Saison-Aus

Paderborns Angriff ist mit 46 Toren das Beste, was die 2. Liga zu bieten hat. Insgesamt 19 Treffer steuerten Leipertz (11) und Pieringer (8) bislang bei, neun weitere Tore bereite das Duo vor. Damit ist jetzt erst zunächst Schluss. Pieringer (23) brach sich bereits im Abschlusstraining am vergangenen Freitag das rechte Sprungbein. „Das passierte in der allerletzten Aktion“, erklärte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. Die Leihgabe vom FC Schalke 04 muss allerdings nicht operiert werden. Das teilte der SCP am Dienstag mit.

