Lukas Kwasniok: „Können uns nichts dafür kaufen“

Wenn die schlechteste Heimmannschaft der Liga auf das beste Auswärtsteam trifft, sind die Rollen klar verteilt. Dagegen will sich Paderborns Trainer Lukas Kwasniok vor der Zweitliga-Partie des Achten am Ostersonntag beim Vorletzten FC Ingolstadt (13.30 Uhr, Sky) auch gar nicht wehren.

Paderborns Trainer nimmt die Favoritenrolle beim Spiel in Ingolstadt an, sagt aber auch:

Zwei Tore reichten dem SCP daheim gegen Ingolstadt für drei Punkte. Trainer Lukas Kwasniok hätte nichts dagegen, wenn das auch am Sonntag so wäre.

Eine Garantie für einen erfolgreichen Ausgang sei das jedoch keinesfalls, wie der 40-Jährige am Donnerstag mit aller Vehemenz erklärte: „Wir sind der Favorit, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Fragen Sie mal in Nürnberg oder Bremen nach. Ingolstadt ist sowohl vom Kader als auch von der Leistung her nicht das, was die Tabelle widerspiegelt. Sie verteidigen das eigene Tor leidenschaftlich und haben immer wieder gute Umschaltmomente. Und sie werden den Teufel tun und irgendetwas abschenken.“ Kwasniok sagte jedoch auch: „Es ist klar, dass wir unsere Auswärtsbilanz ausbauen wollen. Wir haben gezeigt, dass wir da sind, wenn es nötig ist.“