Marseilers Chancen beim SC Paderborn 07 steigen

„Luca hat sich in seinen Leistungen gesteigert, steht fast immer in der Startelf und schießt auch Tore.“ Wohlgemuth sieht für den Linksaußen jetzt auch eine Perspektive in Paderborn: „Er wird verbessert zurückkehren, ich setze auf ihn.“ In die umgekehrte Richtung geht es bei John Iredale. Der Australier, an den SV Wehen Wiesbaden verliehen, steht seit Wochen nicht mehr im Kader.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar