Das gibt es auf diesem Niveau definitiv nicht so häufig. Brüderduelle in der Bundesliga haben Seltenheitswert, am Freitag um 18.30 Uhr wird ein solches angepfiffen. Das Zweitligaspiel des SC Paderborn 07 gegen den SV Darmstadt 98 ist auch das Duell von Marcel (27) gegen Marvin (25) Mehlem.

„Diese beiden Spiele sind für mich die besondersten der ganzen Saison“, macht der Paderborner Marcel keinen Hehl aus der Bedeutung der bevorstehenden 90 Minuten für ihn. „Ich und die ganze Familie sind extrem stolz, dass wir beide Profis geworden sind und in der 2. Liga spielen“, sagt der zwei Jahre ältere Mehlem. Für den jüngeren geht mit dem erst zweiten direkten Duell „ein kleiner Traum in Erfüllung“. Ihr Kontakt ist trotz der Entfernung ungebrochen, über Fußball reden sie wenig. Momentan gehört die größte Aufmerksamkeit Marvins kleiner Tochter, die noch nicht lange auf der Welt ist. „Seit sie da ist, sehen wir uns öfter, weil der Onkel seine Nichte besuchen will. Da ich nicht so gerne telefoniere, kommunizieren wir ansonsten meist über Whatsapp“, sagt Marvin und lacht.