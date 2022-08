Mehlem ist eine Option

Kwasniok weiß also nur zu genau, was auf ihn und seine Mannschaft im Auswärtsspiel am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky) beim 1. FCK zukommt. Ganz nebenbei handelt es sich um das Duell Zweiter gegen Dritter. Coach Dirk Schuster hat den Aufsteiger schnell an die 2. Liga gewöhnt, er selbst hat an Paderborn eine ganz schlechte Erinnerung. Das letzte direkte Duell im Mai 2021 verlor er mit 3:8, danach war sein Engagement beim FC Erzgebirge Aue beendet.

