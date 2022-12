Marcel Mehlem macht Sorgen

Essen/Paderborn

Zweitligist SC Paderborn 07 hat das Fußballjahr 2022 so beendet, wie die aktuelle Zweitliga-Hinrunde: Das Team von Trainer Lukas Kwasniok unterlag am Samstag bei Drittligist Rot-Weiss Essen mit 2:3 (1:1) und verabschiedete sich mit einer Niederlage in die zweite Winterpause.