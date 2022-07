Paderborns Mehlem und die Wade

Das erste Spiel in der Home Deluxe Arena, der einzige Test in Paderborn vor Zuschauern. Da ist es schon enttäuschend, dass der SCP für die Partie am Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum bisher nur knapp 1800 Tickets verkauft hat. Trotz Ferienzeit und Schützenfest. Diejenigen, die dabei sein werden, dürften aber auf ihre Kosten kommen.

Denn zum einen gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen alten Bekannten. Die Bochumer Christopher Antwi-Adjei, Gerrit Holtmann, Kevin Stöger und Philipp Hofmann kickten allesamt mal für Paderborn, Co-Trainer Markus Gellhaus war beim SCP zweimal Chefcoach. Zum anderen dürften die Besucher bei den Gastgebern eine Aufstellung sehen, die der zum Saisonauftakt am 17. Juli gegen den Karlsruher SC zumindest sehr ähnlich sein dürfte. „Die Tendenz ist da, dass viele Spieler, die gegen Bochum beginnen, das auch gegen den KSC tun werden. Aber die Startelf am Freitag wird wahrscheinlich nicht die A-Elf sein. Es gibt auch noch die Chance, sich am Tag danach gegen Osnabrück für einen Platz in der Anfangsformation am ersten Spieltag zu empfehlen“, erklärt Trainer Lukas Kwasniok. Seine Betonung liegt auf „erster Spieltag“, denn er sagt auch: „Es geht nicht um die Saison. Das ist etwas völlig anderes.“ Am Samstag steht der SCP im letzten (nicht-öffentlichen) Test dem Drittligisten VfL Osnabrück gegenüber. Die Niedersachsen werden vom ehemaligen SCP-Co-Trainer Daniel Scherning gecoacht.