Michel genügen 8:27 Minuten

Im Mittelpunkt: Nur fünf Hattrick-Schützen waren in der Geschichte der 2. Liga noch schneller als Sven Michel mit seinen 8:27 Minuten beim 4:2-Sieg in Karlsruhe.

Erst ein strammer Linksschuss im Anschluss an eine Ecke von Julian Justvan (23.), dann nach einem Justvan-Pass ein sehr gefühlvoller Heber (29.) und schließlich, nach Zuspiel von Felix Platte, musste der 31-Jährige den Ball nur noch einmal über die Linie schieben (32.). „Das war ein unfassbarer Nachmittag. Auch für mich selbst. Ich kann die Zahl meiner Hattricks an einer Hand abzählen, aber am wichtigsten ist, dass wir die Partie am Ende auch gewonnen haben“, präsentierte sich der Torjäger sogleich wieder als Teamplayer.