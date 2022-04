Paderborn

Aus Sicht von Matthias Hack ist die Rechnung ganz einfach. „Gegen Schalke haben wir verloren, gegen Rostock einen Punkt geholt und gegen Karlsruhe....“ Der Pressesprecher des SC Paderborn 07 bezog sich mit dieser Aussage auf die bisherigen Sonntags-Heimspiele in dieser Saison. Gesetz der Serie müsste an diesem Sonntag gegen den KSC (13.30 Uhr, Sky) ein Sieg her, doch so einfach ist es nicht.

Von Peter Klute