Mit Paderborns Müller steht weiter die Null

Erst die Arena, seit Montag auch der Trainingsplatz: Beim SC Paderborn 07 wird weiter fleißig neuer Rasen ausgerollt. Sehr zur Freude von Trainer Lukas Kwasniok: „Wir spielen einen gepflegten Ball. Da ist der Rasen im Trainingszentrum und in der Arena entscheidend.“

Im Moment rollt der Ball optimal. Bei der Freude über den vierten Sieg in Folge ging am Freitagabend die Fortsetzung der stolzen Serie von Tobias Müller etwas unter. Beim 1:0 über den 1. FC Kaiserslautern ließ der Ex-Magdeburger erneut keinen Gegentreffer zu. Wenn der Innenverteidiger auf dem Platz ist (WB vom 11. Februar), steht hinten die Null. Zumindest aus dem Spiel heraus. Bislang war Müller 561 Minuten auf dem Feld und in dieser Zeit traf nur einer: Rouwen Hennings. Allerdings war der Treffer des Düsseldorfers beim Paderborner 4:1-Erfolg ein Strafstoß. „Tobi ist ein Fuchs“, lobte Kwasniok. Einen Garantieschein für die nächsten Pflichtspiele wollte er aber nicht ausstellen: „Das ist ein netter Lauf, aber früher oder später reist jede Serie. Deshalb halte ich nichts von Statistiken.“