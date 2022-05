Muslija fehlt dem SC Paderborn im Trainingslager

Der Grund ist allerdings keine Verletzung, der 23-Jährige wird vielmehr für seine gute Rückrunde (16 Einsätze, 6 Tore) belohnt und zählt wieder zum Kader der kosovarischen Nationalmannschaft. Bereits seit vergangener Woche und noch bis zum 13. Juni ist Muslija für die Auswahl des Kosovo im Einsatz.

In diesem Zeitraum stehen vier Pflichtspiele in der Nations League auf dem Programm. In Larnaka trifft das Team am 2. Juni auf die Nationalmannschaft Zyperns. In Pristina folgen die Duelle gegen Griechenland (5. Juni) und Nordirland (9. Juni). Abschließend kommt es am 12. Juni in Volos zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Griechen.

720 Euro Geldstrafe für den SC Paderborn Am 2. April gewann der SCP mit 2:1 beim Hamburger SV. Foto: Axel Heimken/dpa Zweitligist SC Paderborn 07 muss eine Geldstrafe in Höhe von 720 Euro zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit einen Zwischenfall beim 2:1-Sieg des SCP in Hamburg. Bislang noch nicht ermittelte Täter hatten am 2. April bereits in der zweiten Spielminute einen „pyrotechnischen Gegenstand“ entzündet. Anklage hatte der DFB-Kontrollausschuss erhoben. ...

Der kreative Mittelfeldspieler war erst zu Jahresbeginn ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Hannover 96 zum SCP gewechselt. Ausgebildet wurde der Nationalspieler von 2007 bis 2018 beim Karlsruher SC. Dort hatte er auch mit SCP-Chefcoach Lukas Kwasniok zusammengearbeitet.