In der Gruppe 2 der Liga C rückte die Auswahl des Kosovo mit nun sechs Punkten auf Rang zwei vor. Zum Abschluss seiner Länderspielreise trifft Muslija am 12. Juni in Velos noch auf Tabellenführer Griechenland. Im Anschluss hat der 23-Jährige einige Tage frei und wird erst nach dem Trainingslager des SCP in den USA wieder zum Kader des Fußball-Zweitligisten stoßen.

