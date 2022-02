Muslija ist angeschlagen

Zweitligist SC Paderborn 07 bangt vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr, Sky) gegen Dynamo Dresden um seinen zuletzt zumindest über 70 Minuten überragenden Mittelfeldspieler Florent Muslija.

Der 23-jährige Neuzugang von Hannover 96 knickte im Training um und setzte am Mittwoch komplett aus. „Es ist kein Bänderriss“, gab Trainer Lukas Kwasniok am Abend Entwarnung. Muslija soll aber weiter pausieren und erst am Freitag ins Training zurückkehren. „Ich kann nichts ausschließen, aber im Moment gehe ich fest davon aus, dass Flo gegen Dresden dabei ist. Alles andere würde mich überraschen.“