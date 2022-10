Obermair fällt grippekrank aus

Dieser Ausfall trifft den SC Paderborn 07 vor dem Spitzenspiel gegen den Hamburger SV hart: Raphael Obermair meldete sich am Freitag grippekrank ab und wird am Sonntag (13.30 Uhr) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Kader stehen.

„Er hatte in der Nacht auf Freitag Schüttelfrost. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er spielen kann“, sagte Trainer Lukas Kwasniok. Der Neuzugang aus Magdeburg stand bislang in allen 15 Pflichtspielen in der Paderborner Startelf. Ersatzkeeper Leopold Zingerle meldete sich ebenfalls krank ab. Auch er ist nicht dabei.