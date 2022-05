Offiziell: Robert Leipertz verstärkt den SCP

Robert Leipertz wird in der neuen Saison im Trikot des SC Paderborn auflaufen.

Vergangene Woche hatte der 29-Jährige bekannt gegeben, seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag in Heidenheim nicht zu verlängern. Er wechselt daher zur neuen Saison ablösefrei nach Ostwestfalen.

Leipertz bringt Erfahrung von 187 Spielen in der 2. Bundesliga mit. Dort erzielte er 40 Tore und bereitete weitere 27 Treffer vor.

„Neben seiner Erfahrung verfügt Robert über den Vorzug, dass er in der Offensive flexibel eingesetzt werden kann. Auch in der laufenden Saison hat er seine Qualitäten als Vollstrecker und Vorbereiter unter Beweis gestellt. Mit seinen Fähigkeiten ist er für unseren Kader in den kommenden Spielzeiten sehr wertvoll“, begrüßt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Neuzugang.

In Paderborn hat Leipertz vorerst einen Zweijahresvertrag unterschrieben.