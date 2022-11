Ohne Trio nach Heidenheim?

Paderborn

Nach zwei freien Tagen hat der SC Paderborn 07 am Mittwoch die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Heidenheim (13 Uhr, Sky) aufgenommen. Doch was die Aufstellung der Ostwestfalen im Zweitliga-Verfolgerduell angeht, gibt es einige Fragezeichen.

Von Peter Klute