Kwasniok spürt keinen Druck

Der SC Paderborn 07 startet am Freitag beim Karlsruher SC in die Rückrunde

Paderborn

Der SC Paderborn 07 will größer werden. Sportlich und wirtschaftlich. Das wurde im Verlauf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Montag sehr deutlich. Vor dem Rückrundenstart am Freitag (18.30 Uhr) beim Karlsruher SC verspürt Lukas Kwasniok deshalb aber keine besondere Last.