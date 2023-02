Eine Serie ist gerissen, eine hat gehalten. Der SC Paderborn 07 hat im fünften Rückrundenspiel zum ersten Mal Punkte gelassen, bleibt aber in diesem Jahr ungeschlagen. Doch der SCP 07 musste das 1:1 am Samstag bei Holstein Kiel ganz teuer bezahlen.

Denn die ohnehin dünn gewordene Personaldecke der Ostwestfalen ist an der Ostsee weiter dezimiert worden. Nachdem sich Marvin Pieringer am Freitag mit einer Fußverletzung im Abschlusstrainings verletzt abgemeldet hatte, folgten während der Partie Robert Leipertz (Wadenbeinköpfchen rausgesprungen) und Raphael Obermair (musste mit einer ausgekugelten Schulter ins Krankenhaus). Genaue Untersuchungen am Montag werden zeigen, wie lange das Trio ausfällt. Ein Einsatz im Heimspiel am Freitag gegen den FC St. Pauli scheint aber bei allen äußerst unwahrscheinlich. Definitiv fehlen wird dann Kapitän Ron Schallenberg, der seine fünfte Gelbe Karte sah. Für Lukas Kwasniok war es aufgrund der Ausfälle eine „eklige Woche“.