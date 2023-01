Paderborn leiht Chelsea-Talent aus

SC Paderborn 07 hat am Freitag die Ausleihe von Bashir Humphreys – wie tags zuvor berichtet – offiziell bestätigt. Der 19-Jährige Innenverteidiger vom FC Chelsea bekommt die Rückennummer 3.

Wie lange das Ausleihgeschäft läuft, teilte der Verein indes zunächst nicht mit. Das verriet aber der englische Premier League-Klub aus London: Humphreys bleibt bis zum Ende der laufenden Saison bei den Ostwestfalen.

SCP-Manager Benjamin Weber schließt aber einen längeren Verbleib nicht aus: „Eine Kaufoption können wir uns nicht leisten. Jetzt warten wir mal die Rückrunde ab. Vielleicht geht da auch in der kommenden Saison etwas.“ Humphreys, der bereits in Karlsruhe dabei war, könnte schon am Dienstag Pokalkader des SCP stehen. Weber: „Bashir steht voll im Saft.“

In London kam der Abwehrspieler vorwiegend in der U21 zum Einsatz. Humphreys trainierte seit Sommer auch regelmäßig bei den Profis. Sein Debüt feierte er am 8. Januar bei der 0:4-Niederlage des FC im FA-Cup bei Manchester City.

In der offiziellen Pressemitteilung des SCP wurde Weber, der bis September 2022 als Co-Trainer/Analyse beim FC Chelsea unter Vertrag stand, so zitiert: „Bashir ist ein beidfüßiger Innenverteidiger, der neben seinen defensiven Qualitäten über sehr gute technische Fähigkeiten und ein starkes Aufbauspiel verfügt.“

Nach Torhüter Pelle Boevink (Leihgeschäft mit dem VfB Oldenburg vorzeitig beendet) und Mittelfeldspieler Niclas Nadj (SC Weiche Flensburg 08) ist Humphreys bereits der dritte SCP-Zugang im Winter.