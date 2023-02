Paderborns Doppel-Sechs wackelt

Hannover

Reingekommen, die Wende im Spiel überragend vorbereitet und am Ende doch kein strahlender Sieger: Paderborns Mittelfeldspieler Maximilian Rohr sah am Samstag beim 4:3-Erfolg in Hannover die fünfte Gelbe Karte und muss am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Zweitliga-Verfolgerduell gegen den starken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern aussetzen.